EUA Mata a Tres Presuntos Narcos en Nuevo Ataque Marítimo

Pete Hegseth, jefe de Defensa de Estados Unidos, anunció este domingo que llevaron a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres "narcoterranuncióoristas",

El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación afiliada a la guerrilla colombiana ELN que "navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos", dijo Hegseth en X.

No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

En su publicación, el funcionario de la Administración Trump señaló que reportes de inteligencia apuntaban que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos y navegaba por una ruta conocida de narcotráfico, además de transportar cantidades sustanciales de narcóticos.

Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

Hegseth agregó que el ejército estadounidense tratará a estas organizaciones "como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda".

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

Donald Trump acusa a Gustavo Petro, Presidente de Colombia de Ser un Líder del Narcotráfico

Netanyahu Ordena Ataques en Gaza contra Hamás por Violación de Alto al Fuego



DMZ