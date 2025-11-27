Este jueves, 27 de noviembre de 2025, se reanudaron las mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (Segob), agricultores y transportistas que mantienen bloqueos carreteros en el país.

Previamente, los inconformes advirtieron que seguirán con las protestas en caso de no llegar a un acuerdo.

De acuerdo con el último corte de afectaciones realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob), los agricultores y transportistas realizaron en las últimas horas, 31 bloqueos en 11 estados.

Los cierres han afectado el traslado de mercancías no solo hacia Estados Unidos, sino dentro del territorio nacional, lo que ha ocasionado la inconformidad de otros grupos de operadores de camiones de carga.

