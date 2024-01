Diputada del PRI Denuncia a ‘Alito’ Moreno ante el INE

La diputada federal priista Montserrat Arcos denunció ante el INE al dirigente nacional de su partido, el también diputado Alejandro Moreno Cárdenas, por violencia política en razón de género.

“Presenté ante la autoridad electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, una denuncia por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y contra el secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, y quienes resulten responsables, argumento en mis exposiciones un hecho que va más allá de violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué”, aseguró la diputada Arcos.

Noticia recomendada: Por "Traición", PRI Expulsará a Legisladoras que Votaron por Ratificación de Godoy

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que a través del secretario de Finanzas, en el mes de junio le fue solicitado la mitad del presupuesto que ejercía como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

Y que a pesar de su negativa se destinaron 32 millones de pesos a través de un programa digital de apoyo a las mujeres.

“Primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme del recurso que el Partido Revolucionario Institucional ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres y poder realizar actividades de manera digital, y con un esquema que él me proponía poder hacerse llegar del retorno del 50% de estos recursos”, expuso la legisladora.

Horas después la diputada tuvo respuesta de sus propias compañeras.

“Me extraña que la diputada Montserrat Arcos haya convocado a una rueda de prensa a través del grupo parlamentario de Morena, negamos integrantes de este Organismo rotundamente todas aquellas expresiones que hoy fueron vertidas en este mismo sitio”, dijo Citlali Ceja, presidenta Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

Y denostaron su labor al frente del Organismo de las Mujeres, cuyo cargo aseguraron, concluyó hace dos años.

“Y ahora pretende dividirnos, dañar nuestra imagen y poner en tela de juicio lo que somos las mujeres priistas, lo que sí es violencia política en razón de género es el incumplimiento de sus obligaciones como presidenta, lo que sí violencia en razón de género es anteponer sus intereses personales a los de esta organización de mujeres priistas”, señaló en conferencia Montserrat Hernández, secretaria general del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

Historias recomendadas: