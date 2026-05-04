Nuevo Millonario: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional? Lista del Sorteo Zodiaco 1744

El Sorteo Zodiaco 1744 se realizó este domingo con otro cachito coleccionable inspirado en el Mundial de México 1970, y si compraste un billete o serie, acá en N+ te decimos si hay nuevo millonario y dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 3 de mayo 2026, que fue de 7 millones de pesos.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2882, realizado el pasado viernes 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajo.

Lista de premios de la Lotería Nacional 3 de mayo 2026

El premio mayor del Sorteo Zodiaco 1744 de la Lotería Nacional fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos. Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional?

El número ganador del Sorteo Zodiaco 1744 de la Lotería Nacional fue Tauro 7881, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La única serie única de este boleto fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Libra 8295 y Virgo 8434. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:

Libra 8295 . El boleto con este número se distribuyó en el Expendio Foráneo en Ensenada, Baja California .

. El boleto con este número se distribuyó en el . Virgo 8434. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Los Mochis, Sinaloa.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1744 fueron para Libra 6367 y Virgo 9887, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Libra 6367 . El billete premiado se vendió en la Agencia Expendedora en Mazatlán, Sinaloa.

. El billete premiado se vendió en la Agencia Expendedora en Mazatlán, Sinaloa. Virgo 9887. La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Veracruz, Veracruz.

¿Cómo checar qué premio ganó tu cachito de Lotería Nacional?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio directo o por aproximación del Sorteo Zodiaco 1744 de la Lotería Nacional 3 de mayo, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Zodiaco Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 3 de mayo 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

Todos puedes consultar todos los boletos ganadores en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1744 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1744.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.