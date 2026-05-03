Lotería Nacional Resultados de Hoy En Vivo: Premios y Ganadores Sorteo Zodiaco 3 de Mayo 2026

Si te animaste a tentar a la suerte y compraste un cachito para el Sorteo Zodiaco 1744 de este domingo 3 de mayo 2026, en N+ te compartimos la lista completa de Resultados de la Lotería Nacional de hoy para que conozcas si resultaste premiado.

El Sorteo Zodiaco que se celebra cada domingo entrega 7 millones de pesos como premio mayor, a quienes compraron la serie completa -cuyo costo es de 400 pesos-, mientras que quienes sólo adquirieron un "cachito" pueden ganar hasta 350 mil pesos.

En total ofrece una bolsa acumulada de 24 millones 42 mil 600 pesos que se reparten en 22,622 premios. Aunque no es el único sorteo del mes, de hecho en una nota previa te compartimos el calendario de sorteos de mayo de la Lotería Nacional.

Para que te familiarices con la dinámica de juego de esta rifa, puedes consultar los Resultados del Sorteo Zodiaco 1733 que se celebró el 26 de abril, o los números ganadores del Sorteo 1742 que se celebró el 19 del mismo mes.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Zodiaco 1744 de la Lotería Nacional Hoy 3 de mayo 2026?

Si compraste cachito vale la pena que no te pierdas la rifa del Sorteo Zodiaco 1744 que se transmite en vivo en el canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal) en punto de las 20:00 horas.

Para que no pierdas ningún detalle, puedes ubicar la dirección del canal desde una hora antes, siguiendo los siguientes pasos:

Entra a la página web: https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica el apartado "En Directo"

Da clic en el video con la descripción Sorteo Zodiaco 1744: Cachitos 5-6 del Álbum Retro Lotería Nacional

O bien puedes seguir la transmisión en directo aquí.

Resultados Lotería Nacional Hoy 3 de Mayo 2026: Ganadores Sorteo Mayor 1744

Ahora bien, en este apartado hallarás en punto de las 20:00 horas el listado completo con todos los números ganadores mencionados por los Niños Gritones este domingo.

Además, te compartiremos los premios que obtuvieron.

¿Dónde y cómo consultar los números premiados del Sorteo Zodiaco 1744 de la Lotería Nacional?

Si por alguna razón no lograste sintonizar el Sorteo Zodiaco en directo, puedes consultar en la página web de la Lotería Nacional el listado completo con todos los números que resultaron premiados.

Sólo es necesario que sigas los siguientes pasos:

Entra a la página: https://www.loterianacional.gob.mx/Mascarillas/ListasPremios

Selecciona la opción "Mayo 2026" en el mes de Sorteos

Da clic en el enlace del Sorteo Zodiaco 1744 del domingo 3 de mayo 2026

Allí te desplegará la lista completa con todos los números premiados de la noche, así como la calidad que obtuvieron durante el sorteo.

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