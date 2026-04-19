Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Premios y Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1742

¡Es hoy, es hoy! Una nueva rifa que entrega 11 millones de pesos como Premio Mayor llegó, y si te decidiste a participar, en N+ te damos a conocer los resultados de la Lotería Nacional en Vivo hoy 19 de abril de 2026. Así que verifica tu boleto para ver si estás entre los números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1742. Aquí hallarás la lista completa.

El Sorteo Zodiaco Especial de abril 2026 muestra la colaboración contra Panini y la Lotería Nacional, que representa una pasión por el coleccionismo y la tradición mexicana que toma vida en un álbum conmemorativo.

Así, la Lotería Nacional dio a conocer que a partir de este domingo 19 de abril, lanzará dos cachitos coleccionables en los Sorteos Zodiacos, con diseños retro inspirados en distintos Mundiales. En total serán 20 cachitos coleccionables. De modo que la edición 1742 contendrá el billete 1 y 2.

Si quieres conocer la dinámica del Sorteo Zodiaco, puedes consultar los números ganadores de Marzo de 2026. Además, dado que aún le quedan un par de días al mes, vale la pena que conozcas el calendario completo de Sorteos de Abril 2026.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy y dónde ver el Sorteo Zodiaco Especial 1742?

Si quieres ver el Sorteo de la Lotería Nacional en vivo hoy, pon atención porque el juego empieza en punto de las 20:00 horas de este domingo 19 de abril de 2026.

La Lotería Nacional (Lotenal) habilita una transmisión en vivo en su canal de Youtube para seguir el sorteo minuto a minuto. Ahí los "Niños Gritones" dan a conocer los números ganadores y los premios que obtuvieron.

Para ver la transmisión en vivo del Sorteo Zodiaco Especial de este domingo, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la pestaña "En Directo"

Da clic en el VIDEO con la leyenda "Sorteo Zodiaco Especial 1742: Colaboración entre Panini y Lotería Nacional"

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional de hoy 19 de Abril 2026?

Todos aquellos que compraron "cachito" para el Sorteo Zodiaco Especial de este 19 de abril de 2026, pero no pudieron seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional este domingo, pueden consultar en este apartado la lista completa con los premios y números ganadores.

En punto de las 20:00 horas se colocarán los números que fueron dados a conocer por los Niños Gritones.

¿Cuál fue el número ganador del Premio Mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del Premio Mayor obtendrá 11 millones de pesos, siempre que haya comprado la serie completa. Recuerda que el costo del "cachito" es de 35 pesos y el de la serie de 700.

¿Cómo ver la lista de Premios del Sorteo Zodiaco Especial de Lotería Nacional de este domingo?

Puedes consultar la lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial de este 19 de abril de 2026 al hacer clic en este link: https://www.loterianacional.gob.mx/Mascarillas/ListasPremios

Allí debes ubicar el apartado con la leyenda Sorteo Zodiaco Especial 1742 y dar clic para ver el listado de ganadores y premios de la Lotería Nacional en PDF.

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