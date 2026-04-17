Cae en Monterrey Premio Mayor de 17 MDP del Sorteo No. 2880 de la Lotería Nacional

La noche de este viernes 17 de abril de 2026, se llevó a cabo el Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición número 2880, el cual contó con un premio mayor de 17 millones de pesos, mismo que fue ganado por una persona residente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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En punto de las 8:00 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, donde resultó ganador el número 29357, con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series. La serie número 1 fue remitida para su venta a la sugerencia expendedora, mientras que la serie número 2 fue dispuesta para su venta en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que posiciona nuevamente a la Sultana del Norte como sede de uno de los boletos ganadores.

Los premios de reintegros corresponden a los billetes con terminaciones en 7 y 4, por lo que los participantes que cuenten con estas cifras aún pueden obtener una recompensa económica. Las autoridades de la Lotería Nacional invitaron a la población a verificar sus billetes y acudir a los puntos oficiales para reclamar sus premios en caso de resultar ganadores.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2880 de la Lotería Nacional de Hoy 17 de Abril 2026

Continúa racha ganadora del premio mayor en Monterrey

Cabe recordar que Monterrey ha registrado una racha de ganadores en este tipo de sorteos, ya que recientemente también fue sede de uno de los premios mayores en otro sorteo de la misma institución. Fue el pasado 31 de marzo cuando se llevó a cabo el Sorteo Mayor número 4007, el cual celebró el centenario del poeta Jaime Sabines. En esa ocasión, el número ganador fue el 09656, con un premio mayor de 21 millones de pesos dividido en tres series.

La serie número 2 fue enviada para su venta a Monterrey, mientras que las series 1 y 3 se comercializaron mediante canales electrónicos, reafirmando la buena racha de la ciudad en este tipo de sorteos y consolidándola como una de las plazas donde han caído premios importantes en fechas recientes.

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