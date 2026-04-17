Choque Deja un Muerto y un Herido Frente a Parque Industrial en Guadalupe, Nuevo León

Una persona perdió la vida y una más quedó lesionada luego de sufrir un percance vial en el cruce de las calles Uranio y Odiseo en la colonia Parque Industrial Kalos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho fue reportado durante la tarde de este viernes 17 de abril, lo que generó una intensa movilización de autoridades de rescate.

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Este percance vial ocurrió cuando un vehículo de color gris circulaba aparentemente a exceso de velocidad. Al intentar tomar una curva, el conductor habría perdido el control de auto, provocando que se impactara contra una luminaria para posteriormente quedar frente a una barda de un parque industrial. Al percatarse de este hecho, automovilistas pidieron el apoyo de rescatistas y paramédicos.

A este lugar hicieron presencia paramédicos de la Cruz Verde, quienes localizaron a un hombre lesionado, por lo que de inmediato lo trasladaron hasta el Hospital General de Zona número 21 del IMSS. En este lugar también se confirmó la muerte de una persona, por lo que este sitio fue resguardado para llevar a cabo los trabajos de investigación.

Investigan percance vial frente a parque industrial en Guadalupe

Minutos más tarde a este lugar llegaron agentes de Tránsito de Guadalupe peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo un operativo para descartar posibles daños en bardas o luminarias que pueda ocasionar otro percance.

Hasta el momento las persona fallecida y el herido no han sido identificados, por los que será en las próximas horas cuando se revelen más detalles por parte de los agentes de investigación y del personal médico. Se espera que durante las próximas horas a este sitio llegue una grúa para retirar el vehículo que quedó completamente destruido.

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