Revelan que Policía No Usó Cámara Corporal Frente a Joven Asesinado en San Pedro, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene bajo investigación al policía de San Pedro Garza García que fue testigo del homicidio de un joven, registrado el pasado lunes 13 de abril sobre la avenida Del Roble, en la zona exclusiva conocida como Arboleda.

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El vicefiscal de Control y Desarrollo en Procuración de Justicia de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Alejandro Carlín, informó que el oficial no encendió su cámara corporal al momento de abordar a la víctima.

El crimen se dio segundos después de que el agente policiaco había presuntamente infraccionado al conductor, debido a que estaba mal estacionado en un camioneta aparentemente blindada, sobre la avenida Del Roble, en el municipio de San Pedro Garza García.

El vicefiscal confirmó que el oficial cayó en contradicciones durante su declaración, situación que provocó su detención luego de los hechos, pero actualmente está en libertad. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León todavía revisa los videos de un gran número de cámaras de seguridad que se ubican cerca del lugar.

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Además, el vicefiscal Alejandro Carlín informó que el vehículo usado por los presuntos atacantes fue encontrado la tarde del jueves 16 de abril en la colonia Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El vehículo tipo Versa color blanco, modelo 2023 no tiene denuncia de robo y ya se le practican pruebas periciales

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Con información de Luis Beza | N+

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