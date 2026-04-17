Choque Deja a Familia Asíatica Herida en San Nicolás, Nuevo León

Una madre y su hijo, ambos de nacionalidad china, resultaron con diversas lesiones luego de chocar contra un vehículo y posteriormente se estrellaran contra una estructura sobre el cruce de las avenida Cristina Larralde y Las Puentes en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue durante la mañana de este viernes 17 de abril cuando reportó este percance.

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El hecho se registró cuando un auto, en el viajaban una mujer en compañía de su hijo, terminó por impactar una camioneta generando que perdieran el control terminaran estrellándose contra el barandal de protección del arroyo Topo Chico. De inmediato se pidió el apoyo de rescatistas para apoyar a los afectados.

A este lugar hicieron presencial elementos de Protección Civil de San Nicolás, quienes confirmaron que dentro del vehículo se encontraba una mujer y un menor de edad, mismos que recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital. Hasta el momento los lesionados no han sido identificados, pero se confirmó que serían de origen chino.

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Cae estructura de construcción del metro sobre auto en Miguel Alemán

Otro percance vial se registró durante la tarde de este viernes 17 de abril sobre la avenida Miguel Alemán, en Apodaca, Nuevo León lugar donde una grúa dejó caer un contrapeso de cemento encima de un vehículo que circulaba en este punto. El hecho causó una intensa movilización de elementos y rescatistas, quienes confirmaron al menso dos heridos.

El hecho ocurrió luego de que una grúa realizara una mala maniobra durante el traslado de un contrapeso, lo que generó que la carga terminara cayendo encima de un auto en color dorado. Rescatistas confirmaron que las personas heridas se trataban de una mujer y un hombre. Tras brindarle atención médica, paramédicos trasladaron al sujeto a un hospital.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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