Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Sigue los Números Ganadores del Sorteo Mayor 4009

¿Y si ésta es tu oportunidad de volverte millonario? Como cada martes, hoy se celebra el Sorteo Mayor que entrega 21 millones de pesos en tres series. Así que si compraste "cachito", entérate si tu número fue premiado este 14 de abril de 2026, en N+ te damos a conocer la lista completa de ganadores.

El Sorteo Mayor de este 14 de abril, que rinde homenaje a los 100 años de la Federación Mexicana de GOLF (FMG), el organismo rector del Golf en México, se celebrará en el Teatro de la Lotería Nacional de la Ciudad de México.

Y si bien, la Lotería Nacional (Lotenal) habilita una transmisión para seguir los resultados en vivo. En caso de que no puedas hacerlo, te damos a conocer la lista completa de números ganadores.

De hecho, no es el único sorteo de la Lotería Nacional. Si no estás familiarizado, pero te gustaría comenzar a tentar a la suerte, en una nota previa ya te dimos a conocer todos los detalles de la rifa que entrega 27 millones de pesos.

Y aunque ya vamos a mitad del mes, puedes consultar el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de abril 2026 en el siguiente enlace.

¿A qué hora y dónde ver En Vivo Sorteo Mayor 4009 de la Lotería Nacional Hoy?

Como ya te adelantamos, la Lotería Nacional habilita en su cuenta de Youtube (Lotenal), una transmisión en vivo para seguir la ceremonia del sorteo en la que los Niños Gritones anuncian a los ganadores.

Si bien la transmisión en directo inicia minutos antes de las 19:00 horas para seguir la preparación de las urnas, la ceremonia del Sorteo Mayor 4009 comienza en punto de las 20:00 horas.

Y para que no pierdas detalle, te compartimos los pasos para seguir la transmisión de los resultados de la Lotería Nacional de Hoy desde YouTube.

Entra a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Selecciona el apartado "En Directo"

Da clic en el video: "Sorteo Mayor 4009: Centenario de la Federación Mexicana de Golf".

Resultados Lotería Nacional Hoy 14 de abril 2026: Lista de ganadores del Sorteo Mayor 4009

Si no puedes ver la transmisión de la Lotenal, no te preocupes. A partir de las 20:00 horas hallarás en este apartado un listado completo con los números ganadores del Sorteo Mayor 4009 de hoy.

Ten en cuenta que el Sorteo Mayor, que se celebra cada martes con la participación de 60 mil números del 00001 al 60,000, se lleva a cabo en tres series y un ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en más de 18 mil premios.

¿Cuánto ganas si compras un "cachito" para el Sorteo Mayor de Lotería Nacional?

Aunque ya te dimos a conocer que puedes ganar hasta 21 millones de pesos de Premio Mayor, esto sólo ocurre si adquiriste tres series. Mientras que si compraste 1 serie, te puedes llevar hasta 7 millones de pesos.

Las personas que compraron "un cachito" pueden obtener hasta 350 mil pesos.

Video: En Malas Condiciones, Así Estaba la Casa que una Mujer Ganó en Jalisco con la Lotería Nacional

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