Lotería Nacional Dará Premio de 27 Millones en Abril 2026: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Sorteo?

¿Este mes sí te animarás a tentar a la suerte? En los próximos días la Lotería Nacional celebrará una rifa en la que entregará hasta 27 millones de pesos como premio mayor. Y para que te decidas a comprar tu "cachito", en N+ te decimos cuándo y a qué hora es el Sorteo Especial de Abril 2026.

Si aún no estás familiarizado con la Lotería Nacional (Lotenal), debes saber que existen distintas variedades de Sorteos, y en esta ocasión nos centraremos en los tradicionales. De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer el calendario de Abril 2026 con todas las rifas y premios que se obtienen en cada una de las fechas.

De modo que restan seis sorteos hasta el final de mes, entre ellos el Sorteo Especial 311. Y dado el interés que generan este tipo de concursos, aquí te compartimos la lista de resultados de la Lotería Nacional del pasado domingo 12 de abril de 2026.

Y para que te familiarices con la dinámica del Sorteo Especial también puedes consultar todos los números ganadores del Sorteo Especial 310 del mes de marzo, que también repartió 27 millones de pesos.

¿Cuándo es el Sorteo de Lotería Nacional que entrega 27 millones y a qué hora se celebra?

De acuerdo con las fechas propuestas por la Lotería Nacional, el Sorteo Especial 311 de abril 2026 se celebrará el martes 28, y tiene como temática el programa "Alas y Raíces" de la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Y sí, se trata del último concurso del mes, por lo que vale la pena que lo sigas en la transmisión en directo que se comparte en Youtube.

Tal como ocurre con otras rifas, el Sorteo Especial se celebrará en punto de las 20:00 horas, aunque podrás observar cómo se preparan las urnas de las cuales habrán de salir los ganadores desde una hora antes.

¿Dónde ver el Sorteo Especial 311 de Lotería Nacional en abril 2026?

Si decidiste comprar un "cachito" para este Sorteo, que se celebra una sola vez al mes, debes saber que la Lotería Nacional habilita una transmisión "en directo" en el canal de Youtube de la Lotenal para seguir la ceremonia donde los Niños Gritones dan a conocer a los números ganadores de la noche.

Así que para poder ver esta transmisión, debes seguir los siguientes pasos:

Entras a la página de YouTube de la Lotería Nacional al dar clic en este link: https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Eliges la pestaña "En Directo"

Ubicas el video con la leyenda: "Sorteo Especial 311: 30 Años de Alas y Raíces"

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Especial de abril 2026?

Como te adelantamos, el Sorteo Especial se celebra una vez al mes y en él participan 60 mil números. Aunque el Premio Mayor que ofrece es de 27 millones de pesos, en realidad ofrece un total de 80 millones 683 mil 600 pesos repartidos en más de 12 mil premios. Sí, incluido el Premio Mayor.

Ahora bien, para poder ganar los 27 millones de pesos, debes adquirir dos series del Porteo Especial. Cada una tiene un costo de mil 200 pesos, y consta de 20 cachitos. De modo que al adquirir dos series inviertes 2 mil 400 pesos, y obtienes 40 "cachitos".

Mientras que un solo "cachito" tiene un costo de 60 pesos, y al haber comprado éste boleto puedes ganar hasta 675 mil pesos, según tu suerte.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Zodiaco 1741 de la Lotería Nacional Hoy 12 de abril del 2026

Historias Recomendadas