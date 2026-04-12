Sorteo Lotería Nacional Hoy 12 de Abril: Lista de Resultados y Números Ganadores Zodiaco 1741

El fin de semana termina y para todas las personas que decidieron participar en la rifa de los 7 millones de pesos, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 12 de abril 2026, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Zodiaco 1741 de este domingo.

Si te perdiste alguno de los últimos sorteos de la Lotería Nacional mexicana. hoy te mostramos los resultados del Sorteo Superior 2879. Además te damos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Mayor 4008, con el lugar en donde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 12 de abril se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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Como ya es costumbre. además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy domingo.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número, que asciende a una cifra de 7 millones de pesos para quienes compraron una serie completa.

Para el segundo lugar, también hay un buen premio, pues se lleva a casa la cantidad de 1.1 millones de pesos. De ahí la cifra va a la baja conforme al número de ganadores que acierten en este popular juego.

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¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 12 de abril 2026?

Para todos los que no pudieron seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional de México, a continuación les dejamos la lista de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1741 de este domingo:

El número obtiene premio de 7,000,000.00 pesos

pesos El número obtiene premio de 1,100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 1,100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 176,000.00 pesos

El número obtiene premio de 176,000.00 pesos

El número obtiene premio de 88,000.00 pesos

El número obtiene premio de 88,000.00 pesos

El número obtiene premio de 61,600.00 pesos

El número obtiene premio de 61,600.00 pesos

El número obtiene premio de 52,800.00 pesos

El número obtiene premio de 52,800.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

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¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Zodiaco de hoy domingo con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1741 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen buscar su boleto de la Lotería Nacional de hoy 12 de abril 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete y signo zodiacal que te tocó. Da clic en "buscar".

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