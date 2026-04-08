Lista de Lotería Nacional 7 de Abril 2026: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 21 Millones Pesos?

Se realizó el Sorteo Mayor 4008 dedicado al Mundial Social 2026, promovido por la Secretaría de Salud, y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional del 7 de abril 2026, que fue de 21 millones de pesos, y cómo buscar tu boleto en la lista completa de ganadores.

Después de una pausa por las vacaciones de Semana Santa, el Salón de Sorteos en CDMX reanudó actividades, y si no pudiste ver la rifa en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con los billetes premiados.

Lista de premios de Lotería Nacional 7 de abril 2026

El premio mayor del Sorteo Mayor 4008 fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Video. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio del Sorteo Mayor 4008 Lotería Nacional?

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Esta es la lista de premios de la Lotería Nacional que se reparten:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

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El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional 7 de abril?

El billete ganador del premio mayor del Sorteo Mayor 4008 salió con el número 37450, el cual se llevó 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos billetes:

La Serie 1 fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

La Serie 2 se vendió en la Agencia Expendedora en Guadalajara, Jalisco .

. La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 7 de abril de 2026, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, fue para el 'cachito' con el número 22806 las cuales se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

La Serie 2 se distribuyó en la Agencia Expendedora en Toluca, Estado de México.

La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

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Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4008 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 31031, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora al C. Francisco Barrientos Valencia.

La Serie 2 se distribuyó en el Expendio Foráneo en Guaymas, Sonora.

La Serie 3 se vendió a través de medios electrónicos.

¿Cómo consultar la lista de premios de la Lotería Nacional 7 de abril?

La mascarilla del Sorteo Mayor 4008 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4008.pdf.

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio. También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio del sorteo de la siguiente manera:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 7 de abril de 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

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