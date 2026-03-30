Nuevo Millonario: ¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional del Sorteo Zodiaco Especial 1740?

Se realizó el Sorteo Zodiaco Especial 1740 de la Lotería Nacional este 29 de marzo de 2026 en conmemoración del 200 aniversario de Margarita Maza de Juárez, y acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 11 millones de pesos y cómo checar si tu cachito ganó algún premio.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2878, realizado el pasado viernes 27 de marzo.

¿Cómo ganar el premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1740?

El Sorteo Zodiaco Especial se realiza un domingo al mes y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios diferentes.

Video. ¿Qué Signo y Número Ganó el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco 1740 de la Lotería Nacional?

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De esta manera, comprando una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 millones de pesos, mientras que con un cachito tienes la oportunidad de ganar hasta 550 mil pesos. Estos son los premios que se entregan a una sola serie:

Premio Mayor: 11 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.5 millones de pesos Dos terceros lugares: 400 mil pesos 2 ganadores de 200 mil pesos 2 ganadores de 140 mil pesos 2 ganadores de 120 mil pesos 3 ganadores de 100 mil pesos

¿Qué número y dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional?

El número ganador del Sorteo Zodiaco Especial 1740 fue Leo 0585, el cual se llevó el premio mayor de 11 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió a través de canales electrónicos.

Los dos ganadores de los segundos premios de la Lotería Nacional 29 de marzo 2026 de 1.5 millones de pesos cada uno, fueron los boletos Escorpión 4794 y Libra 0526, los cuales cayeron de la siguiente manera:

Escorpión 4794 . La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León.

. La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León. Libra 0526. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Pachuca de Soto, Hidalgo.

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Por último, se rifaron otros dos terceros premios de 400 mil pesos en el Sorteo Zodiaco Especial 1740 y los ganadores fueron para los boletos Virgo 6928 y Aries 2582, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Virgo 6928 . Este boleto se puso a la venta a través de canales electrónicos.

. Este boleto se puso a la venta a través de canales electrónicos. Aries 2582. La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Guadalajara, Jalisco.

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1740 de la Lotería Nacional este 29 de marzo 2026, puedes hacerlo en este PDF: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1740.pdf.

¿Cómo checar si tu cachito de Lotería Nacional ganó?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio directo o por aproximación del Sorteo Zodiaco Especial 1740 de la Lotería Nacional 29 de marzo 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Zodiaco Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 29 de marzo. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

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