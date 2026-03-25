¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional? Lugares Premiados en Sorteo Especial 310

Se realizó el Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional este 24 de marzo 2026 para celebrar el 125 aniversario de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo y si compraste tu cachito o te interesa saber en qué estados salieron los ganadores, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 27 millones de pesos.

Este martes se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y si te perdiste el sorteo en vivo, en una nota previa te traemos los resultados con la lista de números ganadores. También puedes consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1739, que se realizó el pasado domingo.

¿Cómo ganar el premio mayor de Lotería Nacional 24 de marzo?

El Sorteo Especial 310 rifó un premio mayor de 27 millones de pesos y para obtenerlo la cantidad completa es necesario comprar las dos series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Video. ¿Cuál fue el Número Ganador del Premio Mayor del Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional?

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En caso de comprar solo un cachito, que tiene un costo de 60 pesos, se tiene la oportunidad de ganar hasta 675 mil pesos. Estos son los premios que se pueden obtener en el Sorteo Especial de la Lotería Nacional del 24 de marzo 2026:

1 Premio de 27 millones por dos series. 1 Premio de 3 millones por dos series. 4 Premios de 400 mil pesos por dos series. 4 Premios de 200 mil por dos series. 10 Premios de 127 mil por dos series.

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del Sorteo Especial 310?

El número del boleto ganador del premio mayor de la Lotería Nacional 24 de marzo fue el 20650. Este billete se llevó los 27 millones de pesos en sus dos series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

La Serie 1 se distribuyó a través de medios electrónicos.

La Serie 2 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en León, Guanajuato.

El segundo premio de la Lotería Nacional del Sorteo Especial 310 fue para el boleto con el número 34718, que se llevó 3 millones de pesos para las dos series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

La Serie 1 se vendió a través de medios electrónicos.

La Serie 2 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Cd. Obregón, Sonora.

Los invitamos a revisar la pizarra de premios del #SorteoEspecial No. 310 🤩

El número ganador es: 20650 🥳

24 | MAR | 2026 🗓️

A partir de las 23:00 horas podrás consultar y descargar la lista completa de premios a través de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/JQUYwqjCeL — Lotería Nacional (@lotenal) March 25, 2026

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En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional 24 de marzo 2026, puedes hacerlo en este PDF: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/especial/especial310.pdf.

¿Cómo checar si tu cachito de Lotería Nacional ganó un premio?

Para comprobar directamente si tu billete fue ganador de algún premio directo o por aproximación del Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional 24 de marzo 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 24 de marzo. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu cachito haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

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