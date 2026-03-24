Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Ganadores del Sorteo Especial 310 del 24 de Marzo 2026

¡Es hoy, es hoy! Este martes se celebra el Sorteo Especial 310 que entrega 27 millones de pesos como Premio Mayor. Así que si decidiste tentar a la suerte y comprar tu 'cachito' o serie, en N+ te compartimos la lista de resultados de la Lotería Nacional de este 24 de marzo de 2026, así como todos los números ganadores de la noche.

Recuerda que la Lotería Nacional habilita una transmisión para seguir el Sorteo Especial de hoy en vivo. Si bien éste da inicio en punto de las 20:00 horas, desde momentos antes se habilita el video a través del Canal de Youtube de la Lotenal, para observar los preparativos de las urnas de donde habrán de salir los ganadores.

A diferencia de otras rifas, el Sorteo Especial ocurre una vez al mes y en él participan 60,000 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales pueden ganar alguno de los 12 mil 896 premios que en total suman 80 millones 683 mil 600 pesos.

De hecho, si te perdiste los resultados del Sorteo Mayor del pasado martes, aquí puedes consultar la lista completa de resultados del 17 de marzo, así cómo dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Especial 310 de la Lotería Nacional Hoy 24 de marzo 2026?

Como te adelantamos, la Lotería Nacional habilita una transmisión en vivo para observar el Sorteo Especial 310 en su canal de Youtube, por lo que a partir de las 20:00 horas da inicio la ceremonia para dar a conocer a los números ganadores.

Puedes observar el video directamente en nuestra plataforma, o buscar la transmisión en vivo en el canal de Youtube de la Lotenal, para ello debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la sección "En Directo"

Da clic en el video "Sorteo Especial 310: 125° Aniversario de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo"

Resultados Lotería Nacional 24 de marzo 2026: Números Ganadores del Sorteo Especial 310

Durante la celebración de este martes, los Niños Gritones se encargan de dar a conocer los números ganadores del Sorteo Especial 310, por lo que hay que estar atentos a la transmisión.

Sin embargo, en punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado el listado completo con todos los números ganadores y sus premios.

El número 20650 Gana 27 millones de pesos (Premio Mayor)

El número 34718 Gana 3 millones de pesos

El número 03962 Gana 400 mil pesos

El número 54156 Gana 400 mil pesos

El número ***** Gana 400 mil pesos

El número ***** Gana 400 mil pesos

El número 34700 Gana 200 mil pesos

El número 20948 Gana 200 mil pesos

El número 12935 Gana 200 mil pesos

El número ***** Gana 200 mil pesos

El número 37390 Gana 127 mil pesos

El número 32593 Gana 127 mil pesos

El número 17060 Gana 127 mil pesos

El número 26045 Gana 127 mil pesos

El número 49440 Gana 127 mil pesos

El número 50866 Gana 127 mil pesos

El número 45976 Gana 127 mil pesos

El número 57720 Gana 127 mil pesos

El número 59082 Gana 127 mil pesos

El número 41223 Gana 127 mil pesos

¿Cuánto ganas en el Sorteo Especial de este martes 24 de marzo 2026?

Tal como te compartimos, en el Sorteo Especial puedes ganar hasta 27 millones de pesos, pero para poder obtener ese dinero tuviste que adquirir dos series del Sorteo Especial. En cambio, si sólo compraste una serie, te puedes llevar 13.5 millones de pesos.

Mientras que las personas que compraron un 'cachito' del Sorteo Especial pueden ganar hasta 675 mil pesos.

Hay que recordar que cada serie tuvo un costo de mil 200 pesos, mientras que por el 'cachito' se debían pagar 60 pesos.



¿Cómo saber si tu boleto de la Lotería Nacional de Hoy fue premiado?

Si escuchaste que los Niños Gritones nombraron tu número este martes, o tienes duda si tu “cachito” resultó premiado, existen cuatro formas en las que puedes comprobar si estás entre los ganadores.

Lista de Premios: La puedes encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo o consultarla de manera virtual.

La puedes encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo o consultarla de manera virtual. Verificador de cachitos: Se trata de una herramienta donde debes colocar el número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas.

Se trata de una herramienta donde debes colocar el número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas. Redes Sociales: Los Sorteos Tradicionales son transmitidos en vivo en el canal de YouTube de la Lotería Nacional. En Facebook apenas concluyen los Sorteos Tradicionales es posible encontrar la pizarra con los resultados, así como horas más tarde la lista completa de ganadores.

Los Sorteos Tradicionales son transmitidos en vivo en el canal de YouTube de la Lotería Nacional. En Facebook apenas concluyen los Sorteos Tradicionales es posible encontrar la pizarra con los resultados, así como horas más tarde la lista completa de ganadores. Agente de ventas: Puedes solicitar la información de los números ganadores del sorteo en el que participaste, o pedirle que ingrese tu boleto en la máquina de Lotería Nacional, que te dirá si tienes premio.



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