Cae en Monterrey Premio Mayor del Sorteo Superior No. 2878 de la Lotería Nacional

La noche del este viernes 27 de marzo de 2026, se efectuó el Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición número 2878, con una bolsa de diferentes cantidades como premios.

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En punto de las 8:00 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 46608. La serie número 1 y 2 fueron remitidas para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2878 de la Lotería Nacional de Hoy 27 de Marzo 2026

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 8 y 9. ¡Felicitaciones a los afortunados ganadores!.

Volvió a caer el premio mayor en Monterrey

El pasado 6 de marzo, la ciudad de Monterrey fue nuevamente la ganadora del premio mayor de 17 millones de pesos del Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición 2875, el cual celebró el centenario de la creación de escuelas secundarias públicas.

El ganador fue el número 45937, divido en dos series. La serie número 1 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la ciudad Monterrey, Nuevo León. Logrando que una vez más, la Sultana del Norte fuera la afortunada de albergar a al ganador del premio millonario en este sorteo de la Lotería Nacional.

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Con información de Fernando Palomino | N+

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