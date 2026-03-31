Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 31 de Marzo 2026: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4007

Hoy, como cada martes se celebra el Sorteo Mayor 4007 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, en tres series. Y si compraste 'cachito', mantente atento porque en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este 31 de marzo de 2026.

Pero, ojo, porque no se trata de cualquier sorteo. La edición de este martes está dedicada al centenario del nacimiento de Jaime Sabines, un referente de la literatura latinoamericana. Razón por la cual se pusieron en circulación 60 mil billetes o 'cachitos' que ofrecerán un total de 66 millones 99 mil pesos en premios.

Si no alcanzaste a comprar billete para el Sorteo Mayor 4007 de hoy, no te preocupes, puedes participar en los sorteos del siguiente mes. Aquí puedes consultar el calendario de la Lotería Nacional de Abril 2026 donde se detallan las rifas que habrá y los premios que te llevarás por cada día.

En cambio, si compraste cachito para el pasado martes 24 de marzo, pero no alcanzaste a seguir la transmisión, puedes consultar la lista de resultados del Sorteo Especial 310.

¿A qué hora inicia y dónde ver el Sorteo Mayor 4007 Hoy 31 de Marzo de 2026?

Ahora bien, si ya tienes tu billete, debes saber que la Lotería Nacional habilita una transmisión en línea para seguir en vivo el Sorteo Mayor 4007 de este martes.

Aunque ésta da inicio desde las 19:00 horas, la ceremonia del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional comienza en punto de las 20:00 horas, para que lo tomes en cuenta.

De modo que puedes observar el video directamente en esta plataforma o buscar la transmisión en vivo en el canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal), con los siguientes pasos:

Entra a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la sección "En Directo"

Da clic en el video "Sorteo Mayor no. 4007: Centenario del Natalicio de Jaime Sabines".

Lista completa resultados del Sorteo Mayor 4007 de la Lotería Nacional Hoy 31 de marzo 2026

Pon atención porque será durante la ceremonia que los "Niños Gritones" den a conocer los números ganadores del Sorteo Mayor 4007, así como los premios que obtuvieron.

En caso de que no puedas seguir la transmisión en directo, en punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado el listado completo con los números ganadores de este martes 31 de marzo de 2026.

El número 09656 obtiene premio de 21,000,000.00 pesos

El número 30383 obtiene premio de 2,550,00.00 pesos

El número 04456 obtiene premio de 900,000.00 pesos

El número 21401 obtiene premio de 240, 000.00 pesos

El número 23622 obtiene premio de 240, 000.00 pesos

El número 52991 obtiene premio de 240,000.00 pesos

El número 32216 obtiene premio de 240,000.00 pesos

El número 33747 obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 45190 obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 33437 obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 10214 obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 46381 obtiene premio de 120,000.00 pesos

¿Cuánto ganas en el último Sorteo Mayor de Marzo 2026?

Tal como te adelantamos, en el Sorteo Mayor 4007 puedes ganar hasta 21 millones de pesos de Premio Mayor, pero sólo si adquiriste tres series. En cambio, si sólo compraste una serie, te puedes llevar 7 millones de pesos.

Mientras que las personas que compraron un 'cachito' del Sorteo Especial pueden ganar hasta 350 mil pesos.

Hay que recordar que cada serie tuvo un costo de 600 pesos, mientras que por el 'cachito' se debían pagar 30 pesos.

Video: Resultados Sorteo Especial 309 de Hoy 15 de Enero del 2026 de la Lotería Nacional

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