Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Sigue los Números Ganadores del Sorteo Mayor 4008

¡Es hoy, es hoy! Como cada martes se celebra el Sorteo Mayor 4008 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Por lo que si compraste "cachito", en N+ te compartimos la lista completa de números ganadores, así como los resultados de la Lotería Nacional de este 7 de abril de 2026.

El Sorteo Mayor de este martes está dedicado a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, entidad encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de servicios de salud. Dependencia que lanzó el concepto "Mundial Social 2026", en el marco de la Copa del Mundo, que tendrá como países anfitriones a México, Canadá y Estados Unidos.

Recuerda que durante la rifa del martes participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, quienes se pueden llevar alguno de los 18,760 premios que en total suman 66 millones 99 mil pesos. De hecho, el Sorteo Mayor más reciente fue el del pasado 31 de marzo, y aquí puedes consultar la lista completa de resultados.

Si te estás planteando tentar a la suerte, toma en cuenta que el "cachito" del Sorteo Mayor tiene un costo de 30 pesos, mientras que una serie se vende por 600 pesos, aunque en una nota previa ya te compartimos todos los sorteos de la Lotería Nacional que habrá en abril 2026.

¿A qué hora y dónde ver En Vivo la Lotería Nacional Hoy 7 de abril 2026?

Si bien, el Sorteo Mayor 4008 se celebra en el Teatro Lotería Nacional de la Ciudad de México, también se habilitará una transmisión en línea para seguirlo gratis desde casa.

Será en punto de las 20:00 horas de este martes cuando dé inicio el Sorteo Mayor, aunque desde una hora antes se habilita la transmisión donde se puede ver el proceso de llenado de las urnas de dónde habrán de salir los números ganadores.

Para ver la transmisión en vivo este 7 de abril, es necesario seguir los siguientes pasos:

Entra a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal) https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la pestaña "En Directo"

Selecciona el video "Sorteo Mayor No. 4008: Salud en el Mundial Social 2026"

Así que puedes observar el video directamente en esta plataforma o buscar la transmisión en vivo en el canal de YouTube de la Lotería Nacional (Lotenal).

Lista completa de resultados del Sorteo Mayor 4008 de la Lotería Nacional Hoy 7 de abril 2026

Durante el evento, que da inicio a las 20:00 horas, los Niños Gritones darán a conocer los números ganadores del Sorteo Mayor 4008 de este martes, así como los premios que obtuvieron.

Si por alguna razón no puedes seguir la transmisión en directo, en punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado el listado completo con todos los números que se llevaron premio este 7 de abril 2026.

¿Cuánto ganas si compras "cachito" para el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional?

Ahora bien, aunque ya te dimos a conocer que puedes ganar hasta 21 millones de pesos de Premio Mayor, esto sólo ocurre si adquiriste tres series. Mientras que si compraste 1 serie, te puedes llevar hasta 7 millones de pesos.

Las personas que compraron "un cachito" pueden obtener hasta 350 mil pesos.

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