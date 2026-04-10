Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Tamaulipas ¿Qué Número Fue?

La noche de este viernes 10 de abril se llevó a cabo el Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición número 2879, una emisión dedicada a la conmemoración del centenario de las escuelas normales rurales. El sorteo se realizó en punto de las 8:00 de la noche y contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos, dividido en dos series.

De acuerdo con la información del sorteo, el número ganador del premio mayor fue el 47561, correspondiente a esta edición especial. La dinámica contempló la distribución del premio en dos series, conforme al esquema establecido por la Lotería Nacional.

En cuanto a la asignación para venta, la serie número 1 fue remitida a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, mientras que la serie número 2 fue dispuesta para su comercialización mediante canales electrónicos, permitiendo la participación de compradores a través de plataformas digitales.

¿Cuáles fueron los números con reintegro de la Loterial Nacional 2879?

Asimismo, se informó que los premios por reintegro corresponden a los billetes con terminaciones en 1 y 8, por lo que los participantes con esas cifras finales en sus cachitos o billetes podrán verificar si son acreedores al monto correspondiente.

La edición número 2879 se desarrolló conforme al horario habitual del sorteo nocturno, manteniendo la mecánica de asignación por series y venta física y electrónica, además del enfoque conmemorativo por el aniversario celebrado.

Con ello, el Sorteo Superior de la Lotería Nacional cerró su jornada de este viernes 10 de abril con el número 47561 como ganador principal y con reintegros para terminaciones 1 y 8, dejando definidos los resultados para los participantes de esta edición.

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