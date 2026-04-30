Lotería Nacional Entrega 251 Millones en Mayo 2026: ¿Qué Días Hay Sorteo Según Calendario?

¿Y si esta es tu oportunidad de volverte millonario?, al comprar un "cachito" de la Lotería Nacional participas por ganar hasta 251 millones de pesos en alguna de las rifas del mes. Así que para que te animes a tentar a la suerte, te compartimos el calendario de Sorteos de mayo 2026 y los premios que entrega cada uno.

No importa si ya eres asiduo comprador o apenas te estás animando a tentar a la suerte, vale la pena que conozcas que la Lotería Nacional cuenta con distintas variedades de Sorteos: tradicionales y electrónicos, que se juegan según el día de la semana.

Cotidianamente te compartimos los resultados de los Sorteos mayor, superior, zodiaco, zodiaco especial, especial y gran sorteo especial. Y este mes viene con una sorpresa, toda vez que por el Día de las Madres se entregará un premio de 78 millones de pesos.

Así que si te estás animando, te compartimos los Resultados del Sorteo Especial 311, que fue la última rifa de abril 2026, así como dónde cayó el Premio Mayor de la Lotería Nacional. Además, para que te vayas familiarizando con el formato, también puedes consultar el Calendario de Sorteos de Abril 2026.

Video: Resultados Sorteo Especial 311 de Hoy 28 de Abril del 2026 de la Lotería Nacional

¿Cuántos Sorteos de la Lotería Nacional hay en Mayo 2026 y de qué tipo?

Para que tengas oportunidad de elegir la rifa que mejor te convenga, te compartimos un listado con los nombres de los sorteos, así como el día que se celebran. Debes saber que en mayo de 2026 están calendarizados 12 eventos en los que podrás ganar hasta 251 millones de pesos y que se transmitirán en la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional.

Sorteo Mayor se celebra el Martes

Sorteo Superior se celebra el Viernes

Sorteo Especial se celebra una vez al mes

Sorteo Zodiaco se celebra los domingos

Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes

Sorteo Gordo se celebra el 24 de diciembre

Sorteo Magno se celebra el 31 de diciembre

Mayo de 2026 tiene contemplados 12 eventos: el primero se celebrará este viernes 1 de mayo, Día del Trabajo y el último tendrá lugar el domingo 31 del mes. Por lo que si quieres participar en alguno de estos sorteos debes comprar tu "cachito" en los kioskos de la Lotería Nacional.

Ten en cuenta que el premio que obtengas está relacionado con el billete que compraste, es decir un "cachito" o una "serie" completa.

¿Cuánto dan los Sorteos de Lotería Nacional en Mayo 2026

Sorteo Superior 2882

1 de Mayo 2026

17 Millones de Pesos

Sorteo Zodiaco 1744

3 de Mayo 2026

7 Millones de Pesos

Sorteo Mayor 4011

5 de Mayo 2026

21 Millones de Pesos

Sorteo Magno 391

10 de Mayo 2026

78 Millones de Pesos

Sorteo Especial 312

15 de Mayo 2026

27 Millones de Pesos

Sorteo Zodiaco 1745

17 de Mayo 2026

7 Millones de Pesos

Sorteo Mayor 4012

19 de Mayo 2026

21 Millones de Pesos

Sorteo Superior 2883

22 de Mayo 2026

17 Millones de Pesos

Sorteo Zodiaco 1746

24 de Mayo 2026

7 Millones de Pesos

Sorteo Mayor 4013

26 de Mayo 2026

21 millones de Pesos

Sorteo Superior 2884

29 de Mayo 2026

17 millones de pesos

Sorteo Zodiaco Especial 1747

31 de Mayo 2026

11 Millones de Pesos

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería Nacional si ganaste en el sorteo?

De acuerdo con información compartida por la Lotería Nacional, sin importar si se trata de un premio o reintegro, éste se cobra directamente en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

La oficina se ubica en Plaza de la República no. 117 primer piso, colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc. El horario de atención es de 09:00 a 13:00 horas, a partir del siguiente día de celebración del Sorteo.

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