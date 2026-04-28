Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Ganadores Sorteo Especial 311, Última Rifa de Abril

Este lunes se celebra la última rifa de abril 2026, por lo que si compraste "cachito", querrás saber quiénes resultaron los ganadores del Sorteo Especial 311. Por lo que en N+ te damos a conocer la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de hoy 28 de abril 2026.

La Lotenal dio a conocer que el Sorteo Especial 311 de este martes rinde homenaje al programa Alas y Raíces, de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Si bien la Lotería Nacional habilitará una transmisión en vivo para seguir el Sorteo Especial 311 en vivo a través de su canal de Youtube, en punto de las 20:00 horas también podrás hallar la lista de ganadores del último Sorteo calendarizado para Abril de 2026.

De hecho, si eres asiduo comprador de "cachitos" y no has consultado si ganaste en alguna de las rifas anteriores, puedes verificar los resultados del Sorteo Zodiaco Especial del pasado 19 de abril de 2026, así como el Sorteo Zodiaco Especial del 29 de marzo de 2026.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional Hoy?

El Sorteo Especial 311 que entrega 27 millones de pesos como premio mayor se celebra este martes 28 de abril a las 20:00 horas, aunque desde una hora antes se habilitará la transmisión en YouTube para ver la preparación de las urnas de las que salen los números ganadores.

Para poder seguir la rifa en vivo, sólo debes seguir los siguientes pasos. O bien puedes disfrutar la ceremonia de premiación directamente desde nuestra plataforma.

Entra a la página de Youtube de la Lotería Nacional: https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la sección "En Directo"

Da clic en el video "Sorteo Especial no. 311: 30 Aniversario Alas y Raíces"

Será en esta transmisión donde los "Niños Gritones" den a conocer los números que resultaron premiados este martes.

Resultados Lotería Nacional Hoy 28 de Abril 2026: Ganadores Sorteo Especial 311

Ahora bien, quienes compraron "cachito" para el Sorteo Zodiaco Especial del 28 de abril pueden seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional o consultar en este listado si resultaron ganadores del Sorteo Especial 311.

En punto de las 20:00 horas se colocarán los números y premios que fueron nombrados por los "Niños Gritones".

El número 19062 Gana 27 millones de pesos (Premio Mayor)

El número 41591 Gana 3 millones de pesos

El número 03995 Gana 400 mil pesos

El número 48727 Gana 400 mil pesos

El número 06557 Gana 400 mil pesos

El número 07746 Gana 400 mil pesos

El número 24144 Gana 200 mil pesos

El número 16565 Gana 200 mil pesos

El número 46476 Gana 200 mil pesos

El número 26078 Gana 200 mil pesos

El número 15511 Gana 127 mil pesos

El número 40721 Gana 127 mil pesos

El número 48587 Gana 127 mil pesos

El número 50826 Gana 127 mil pesos

El número 57599 Gana 127 mil pesos

El número 14998 Gana 127 mil pesos

El número 07852 Gana 127 mil pesos

El número 49375 Gana 127 mil pesos

El número 42931 Gana 127 mil pesos

El número 19741 Gana 127 mil pesos

¿Cómo ver la lista de Premios del Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional de este martes?

Puedes consultar la lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial de este 28 de abril de 2026 al hacer clic en este link: https://www.loterianacional.gob.mx/Mascarillas/ListasPremios

Allí debes ubicar el apartado con la leyenda Sorteo Zodiaco Especial 311 y dar clic para ver a los ganadores y premios de la Lotería Nacional en PDF.

Historias Recomendadas