Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 26 de Abril 2026: Ganadores del Sorteo Zodiaco 1743

Como cada domingo, se celebra el Sorteo Zodiaco 1743 que entrega 7 millones como premio mayor. Así que si compraste "cachito", sigue leyendo porque en N+ te compartimos la lista completa de premios y ganadores de la Lotería Nacional de hoy 26 de abril de 2026.

Si es la primera vez que compras boleto, o aún no estás familiarizado con la dinámica de la rifa, debes saber que en el Sorteo Zodiaco participan 120 mil números, que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Éste se juega en una serie y ofrece 24 millones 42 mil 600 pesos en premios, repartidos en 22 mil 622 premios. Incluido el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

De hecho, puedes consultar los resultados del Sorteo Zodiaco del 12 de abril, así como el del 29 de marzo. Y si te animas a tentar a la suerte, debes saber que no son las únicas rifas del mes, puedes consultar el Calendario de Sorteos de Abril de la Lotería Nacional aquí.

¿A qué hora y dónde ver la Lotería Nacional En Vivo hoy 26 de abril de 2026?

Ahora bien, si compraste "cachito" para el Sorteo Zodiaco de este 26 de abril 2026, manténte atento a la transmisión en vivo que habilita la Lotería Nacional en su canal de Youtube Lotenal.

A partir de las 20:00 horas da inicio el Sorteo Zodiaco 1743. Los Niños Gritones son los encargados de dar a conocer a los números ganadores de la noche.

Para seguir la transmisión en vivo a través de YouTube, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la pestaña En Directo

Selecciona el video "Sorteo Zodiaco No. 1743 Mundial de Futbol 2026"

O bien, puedes seguir la transmisión en directo en esta página.

Resultados Lotería Nacional En Vivo: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1743

En este apartado hallarás en punto de las 20:00 horas la lista completa con todos los números que han resultado ganadores en el Sorteo Zodiaco 1743 de este domingo 26 de abril 2026.

El número 3746 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Escorpión

El número 7910 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Piscis

El número 8295 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Géminis

El número 6870 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Aries

El número 6757 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Piscis

El número 8895 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Libra

El número 4574 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Leo

El número 1830 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Acuario

El número 5809 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Acuario

El número 6992 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Aries

El número 5427 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Sagitario

El número 6585 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Piscis

El número 4063 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Piscis

El número 9311 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis

El número 8372 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Leo

El número 9508 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Capricornio

El número 9276 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Capricornio

El número 5633 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Libra

El número 4079 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Acuario

El número 3449 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión

El número 0751 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Leo

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional este domingo 26 de abril 2026?

Si durante la transmisión escuchaste tu número, es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores de este domingo 26 de abril. A continuación de compartimos 4 distintas formas de comprobarlo:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.



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