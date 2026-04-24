Sorteo Lotería Nacional Hoy 24 de Abril: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Si participaste en la nueva rifa de 17 millones de pesos y no sabes cómo checar tu boleto, acá te damos los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 24 de abril 2026, para que cheques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2881.

Si tienes en mente participar en el próximo sorteo de la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4010 y el lugar en donde cayó el premio mayor de los 21 millones de pesos, así sabrás si decides participar en la siguiente rifa.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 24 de abril (tiempo del centro de México).

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No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 09283, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 50594, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

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¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 24 de abril 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2881 de este día:

El número 09283 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

pesos. El número 50594 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 24793 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 38020 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 28003 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 30561 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 54530 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 19872 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 38269 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 26869 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 52153 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 34160 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 58841 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 39339 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 12546 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 06904 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 00672 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 50294 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 14128 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 59580 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

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¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2881 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 24 de abril 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

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