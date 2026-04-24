¿Qué Piden Gasolineros para que Baje Más Precio del Litro de Diésel? Sheinbaum Explica Acuerdo

Este viernes, 24 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó el acuerdo con empresarios y representantes de las gasolinerías del país para mantener el precio de los combustibles.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum habló de lo que piden los empresarios del ramo para que baje más el precio del litro de diésel, que por acuerdo se mantiene en 28 pesos, entre las peticiones están:

Que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta de crédito o débito.

Que bajen comisiones cuando se paga con vales.

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Se busca que el diésel baje todavía más, señala Sheinbaum

La presidenta indicó que las solicitudes de los gasolineros ya están siendo atendidas por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, lo que ayudará “a que baje todavía más el precio del diésel, que es el que ha aumentado más”.

"Hay buenas noticias, eso nos va a ayudar a que baje todavía más el precio del diésel, que es el que ha aumentado más", destacó Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo Federal destacó que la gasolina Magna se mantente en menos de 24 pesos, y que se busca que el diésel baje todavía más.

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