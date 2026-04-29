Lotería Nacional: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 27 Millones de Pesos del Sorteo Especial 311?

Se realizó el Sorteo Especial 311 para celebrar el 30 aniversario del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, y si compraste tu cachito o te interesa saber en qué estados salieron los ganadores, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 27 millones de pesos de la Lotería Nacional este 28 de abril 2026.

Este martes se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y si te perdiste el sorteo en vivo, en una nota previa te traemos los resultados con la lista de números ganadores. También puedes consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1743, que se realizó el pasado domingo.

El Sorteo Especial 311 tuvo un billete conmemorativo por el aniversario de Alas y Raíces un programa que promueve los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes, fomentando la creatividad, participación y acceso a la cultura en todo México.

Video. ¿Cuál fue el Número Ganador del Premio Mayor del Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional?

¿Cómo ganar el premio mayor de Lotería Nacional 28 de abril?

El Sorteo Especial 311 rifó un premio mayor de 27 millones de pesos y para obtenerlo la cantidad completa es necesario comprar las dos series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Noticia relacionada. ¿Dónde Cayó Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de Lotería Nacional? Ganador del Sorteo Zodiaco

En caso de comprar solo un cachito, que tiene un costo de 60 pesos, se tiene la oportunidad de ganar hasta 675 mil pesos. Estos son los premios que se pueden obtener en el Sorteo Especial de la Lotería Nacional del 28 de abril 2026:

1 Premio de 27 millones por dos series 1 Premio de 3 millones por dos series 4 Premios de 400 mil pesos por dos series 4 Premios de 200 mil por dos series 10 Premios de 127 mil por dos series

¿Dónde cayó el premio mayor del Sorteo Especial 311?

El boleto ganador del premio mayor de la Lotería Nacional 28 de abril salió con el número 19062. Este billete se llevó los 27 millones de pesos en sus dos series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Puebla, Puebla.

La Serie 2 fue entregada al Expendio Local No. 726, a cargo del C. Adrián César Zamora Ureña, establecido en Calle Tuxpan No. 11, Col. Roma Sur en CDMX.

El segundo premio del Sorteo Especial 311 fue para el boleto con el número 41591, el cual se llevó 3 millones de pesos para las dos series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

La Serie 1 se vendió en la Agencia Expendedora en León, Guanajuato .

. La Serie 2 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Veracruz, Veracruz.

Noticia relacionada. Cae en Monterrey Premio Mayor de 7 MDP del Sorteo Zodiaco No. 1743 de la Lotería Nacional

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Especial 311 en PDF. Puedes hacerlo en el siguiente enlace de la Lotería Nacional: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/especial/especial311.pdf.

¿Cómo saber cuánto ganó tu cachito de Lotería Nacional?

Para comprobar directamente si tu billete fue ganador de algún premio directo, por aproximación o por terminación del Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional 28 de abril 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 28 de abril. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu cachito haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

Historias recomendadas