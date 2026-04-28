Cayó en Puebla el Premio Mayor de 27 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

La noche de este martes 28 de abril de 2026 se efectuó el Sorteo Especial número 311 de la Lotería Nacional, esta edición tuvo como premio mayor un total de 27 millones de pesos.

El premio mayor fue ganado por un boleto que fue vendido en la ciudad de Puebla, por lo que aquí te damos todos los detalles de lo ocurrido.

Cae premio mayor de 27 millones de pesos de la Lotería Nacional en Puebla capital

Esta noche se realizó el sorteo de la Lotería Nacional en su edición de Sorteo Especial, el cual contó con un premio garantizado de 27 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó como ganador el número 19062, la serie número 1 fue dispuesta a la ciudad de Puebla, la serie número 2 se remitió para su venta al expendio local No. 627.

Los premios de reintegro son a los billetes con terminaciones en número 2 y 1. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

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Han caído dos premios mayores de la Lotería Nacional en Puebla en 2026

Cabe destacar que en lo que va del 2026 en Puebla han caído dos premios mayores de sorteos de la Lotería Nacional:

El pasado 20 de marzo se efectuó el Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición número 2877, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos, donde resultó ganador el número 43889, la serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Puebla, la serie número 2 fue dispuesta para su venta en Río Bravo, Tamaulipas.

¿Cuál fue el Número Ganador del Premio Mayor del Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional?

El pasado 27 de enero se efectuó el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3999. En esa ocasión el segundo premio de dos millones 550 mil pesos fue para el boleto 44105 donde la serie 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Puebla.

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Con información de N+

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