Cae en Monterrey Premio Mayor de 7 MDP del Sorteo Zodiaco No. 1743 de la Lotería Nacional

La noche de este domingo 26 de abril de 2026 se llevó a cabo el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional en su edición número 1743, el cual estuvo dedicado al Mundial de Futbol 2026. En este sorteo, el premio mayor cayó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde fue comercializado el billete ganador.

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Fue en punto de las 8:00 de la noche cuando se realizó este sorteo en el Salón de Sorteos, ubicado en la Ciudad de México, donde se ofreció un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie. En esta ocasión, el resultado favoreció al signo Escorpión con el número 3746, mismo que fue enviado para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Con este resultado, Monterrey vuelve a destacar dentro de los sorteos de la Lotería Nacional, al ser la ciudad donde se comercializó el billete ganador del premio mayor. Este tipo de resultados se han presentado en distintas ocasiones recientes, donde la capital de Nuevo León ha figurado en la distribución de los números premiados.

¿Cuáles fueron los premios reintegros de la Lotería Nacional edición 1743?

En cuanto a los reintegros, estos corresponden a los billetes del signo Escorpión y a las terminaciones en número 6, lo que permite a los participantes recuperar el costo de su cachito en caso de cumplir con estas condiciones. La Lotería Nacional informó que los premios pueden ser reclamados conforme a lo establecido en sus canales oficiales.

Este sorteo formó parte de una edición especial alusiva al Mundial de Futbol 2026, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional, lo que le dio un carácter conmemorativo a esta jornada. De esta manera, Monterrey vuelve a aparecer como punto de venta de un premio mayor, dentro de las actividades de la Lotería Nacional.

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