¿Dónde Cayó Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de Lotería Nacional? Ganador del Sorteo Zodiaco

Se realizó el Sorteo Zodiaco 1743 de la Lotería Nacional del 26 de abril de 2026, con otro de los cachitos coleccionables del Mundial de México 1970 y si compraste un boleto o serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor y cómo consultar la lista de ganadores.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2881, realizado el pasado viernes 24 de abril.

¿Qué premios da la Lotería Nacional 26 de abril 2026?

El premio mayor del Sorteo Zodiaco 1743 de la Lotería Nacional fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos. Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

Video. ¿Qué Signo y Número Ganó el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco 1743 de la Lotería Nacional?

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El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional?

El número ganador del Sorteo Zodiaco 1743 de la Lotería Nacional fue Escorpión 3746, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Piscis 7910 y Géminis 8295. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:

Piscis 7910 . La serie única de este boleto se vendió al Expendio Foráneo en Matamoros, Tamaulipas.

. La serie única de este boleto se vendió al Expendio Foráneo en Matamoros, Tamaulipas. Géminis 8295. La serie fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora a la C. Alicia Bolaños Sánchez.

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Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1743 fueron para Aries 6870 y Piscis 6757, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Aries 6870 . La serie se puso a la venta a través de medios electrónicos.

. La serie se puso a la venta a través de medios electrónicos. Piscis 6757. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León.

¿Cómo ver la lista de premios de Lotería Nacional?

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1743 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1743.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional 26 de abril 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 26 de abril de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

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