Lotería Nacional: ¿Dónde Cayó Premio Mayor de 11 Millones de Pesos del Zodiaco Especial 1742?

Se realizó el Sorteo Zodiaco Especial 1742 de la Lotería Nacional del 19 de abril de 2026, con un cachito coleccionable con un diseño retro inspirado en el Mundial de 1970, y acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 11 millones de pesos y cómo checar si tu boleto ganó algún premio.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2880, realizado el pasado viernes 17 de abril.

¿Cómo ganar el premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1742?

El Sorteo Zodiaco Especial se realiza un domingo al mes y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios diferentes.

Video. ¿Qué Signo y Número Ganó el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco 1742 de la Lotería Nacional?

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De esta manera, comprando una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 millones de pesos, mientras que con un cachito tienes la oportunidad de ganar hasta 550 mil pesos. Estos son los premios que se entregan a una sola serie:

Premio Mayor: 11 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.5 millones de pesos Dos terceros lugares: 400 mil pesos 2 ganadores de 200 mil pesos 2 ganadores de 140 mil pesos 2 ganadores de 120 mil pesos 3 ganadores de 100 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 19 de abril?

El número ganador del Sorteo Zodiaco Especial 1742 fue Libra 9543, el cual se llevó el premio mayor de 11 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió a través de canales electrónicos.

Los dos ganadores de los segundos premios de la Lotería Nacional 19 de abril 2026 de 1.5 millones de pesos cada uno, fueron los boletos Libra 3841 y Géminis 1730, los cuales cayeron de la siguiente manera:

Libra 3841 . Este boleto se puso a la venta a través de canales electrónicos.

. Este boleto se puso a la venta a través de canales electrónicos. Géminis 1730. La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Toluca, Estado de México.

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Por último, se rifaron otros dos terceros premios de 400 mil pesos en el Sorteo Zodiaco Especial 1742 y los ganadores fueron para los boletos Escorpion 8857 y Aries 0358, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Escorpion 8857 . Este boleto se puso a la venta a través de canales electrónicos.

. Este boleto se puso a la venta a través de canales electrónicos. Aries 0358. La serie se distribuyó a través de canales electrónicos.

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1742 de la Lotería Nacional este 19 de abril 2026, puedes hacerlo en este PDF: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1742.pdf

¿Cómo checar si tu cachito de Lotería Nacional ganó?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio directo o por aproximación del Sorteo Zodiaco Especial 1742 de la Lotería Nacional 19 de abril 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Zodiaco Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 19 de abril. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

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