Premio Mayor: ¿Dónde Cayó 'Cachito' Ganador de 21 Millones de Pesos de la Lotería Nacional?

Este martes 14 de abril de 2026, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Mayor 4009, en homenaje al 100 Aniversario de la Federación Mexicana de Golf, y en caso de que hayas comprado un cachito o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos y cómo consultar la mascarilla con la lista de ganadores millonarios.

La Lotenal ha realizado diferentes sorteos en los últimos días, por lo que en notas previas te traemos los resultados de la rifa de ayer, así como los del Sorteo Zodiaco 1741 y los lugares dónde salieron los boletos ganadores. Así como los del Sorteo Superior 2879, que se realizó el pasado viernes.

Video. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio del Sorteo Mayor 4009 Lotería Nacional?

Premios de Lotería Nacional 14 de abril 2026

El premio mayor del Sorteo Mayor 4009 fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

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Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Esta es la lista de premios de la Lotería Nacional que se reparten:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos?

El billete ganador del premio mayor del Sorteo Mayor 4009 salió con el número 14075, el cual se llevó 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos billetes:

La Serie 1 se vendió en la Agencia Expendedora en Chihuahua, Chihuahua.

Las Series 2 y 3 se distribuyeron a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 14 de abril de 2026, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, fue para el 'cachito' con el número 15464 las cuales se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Veracruz, Veracruz.

La Serie 2 se distribuyó en la Agencia Expendedora en Querétaro, Querétaro.

La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4009 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 49300, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Las Series 2 y 3 se vendieron a través de medios electrónicos.

De igual forma, puedes consultar la mascarilla del Sorteo Mayor 4009 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4009.pdf.

Noticia relacionada. Lista de Lotería Nacional 7 de Abril 2026: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 21 Millones Pesos?

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada.

¿Cómo buscar mi cachito de Lotería Nacional 14 de abril 2026?

Para comprobar directamente si tienes un boleto ganador de algún premio del Sorteo Mayor 4009 de la Lotería Nacional 14 de abril 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 14 de abril 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

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