Premio Mayor de Lotería Nacional: ¿Dónde Cayó Ganador de 7 Millones de Pesos y Cómo Ver Lista?

El Sorteo Zodiaco 1741 se realizó este domingo en homenaje a la Ley Olimpia, y si compraste un cachito o serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 12 de abril de 2026, que fue de 7 millones de pesos, y cómo checar la lista de boletos premiados.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2879, realizado el pasado viernes 10 de abril.

Lista de premios de Lotería Nacional 12 de abril 2026

El premio mayor del Sorteo Zodiaco 1741 de la Lotería Nacional fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

Video. ¿Qué Signo y Número Ganó el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco 1741 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 12 de abril?

El número ganador del Sorteo Zodiaco 1741 de la Lotería Nacional fue Sagitario 1653, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Chihuahua, Chihuahua.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Cáncer 4088 y Aries 8979. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:

Cáncer 4088 . La serie se puso a la venta a través de medios electrónicos.

. La serie se puso a la venta a través de medios electrónicos. Aries 8979. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Coatzacoalcos, Veracruz.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1741 fueron para Escorpión 9134 y Tauro 8218, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Escorpión 9134. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Culiacán, Sinaloa.

Tauro 8218. La serie fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora a la C. Sonia Isaura Medina Serrano.

¿Cómo ver la lista de premios de Lotería Nacional?

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1741 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1741.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional 12 de abril 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 12 de abril de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.