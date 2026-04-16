¿Qué Billete Es el Más Usado en México y Cuánto Dinero Hay en Circulación? Banxico Responde

Pese a que el uso de la tarjeta de crédito gana cada vez mayor terreno, el efectivo es fundamental en la economía diaria de los mexicanos, por lo que a muchas personas les da curiosidad sobre cuál es el billete más utilizado y cuánto dinero circula en el país. Consulta para la que Banxico tiene una respuesta, y en N+ te compartimos datos clave para entender el comportamiento del dinero.

Ten en cuenta que además de velar por la política monetaria del país y el sistema financiero de los mexicanos, el Banco de México (Banxico) realiza estudios sobre el comportamiento de los billetes y monedas. De hecho, a través de sus canales electrónicos también comunica la incorporación de nuevos billetes y monedas, así como sus elementos para distinguirlos.

Sobre todo porque el nivel de dinero que un país tiene en circulación es un indicador importante de su economía, y puede estar relacionado con el consumo o hábitos financieros de sus habitantes. Además, de que el uso del efectivo sigue siendo clave en zonas donde el acceso a sucursales o cajeros automáticos es limitado.

Entonces, ¿Qué billete es el más usado en México en 2026?

Ahora bien, volviendo a la premisa inicial, el billete de 500 pesos es el "rey" de la economía y el más utilizado en México, según datos recabados hasta febrero de 2026 por el Banco de México, con 4 mil 886 millones de piezas en circulación.

Se trata del billete de la Familia G, fabricado con papel de algodón cuyo color predominante en el azul y representa el Periodo de la Reforma, con la restauración de la República por el presidente Benito Juárez, quien expidió las Leyes de Reforma y fue proclamado Benemérito de las Américas.

En el anverso se muestra una efigie de Benito Juárez acompañado de una viñeta donde se muestra su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Mientras que en el anverso se observan las costas, mares e islas de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, en Baja California Sur, acompañadas de una ballena y su ballenato.

¿Y de las Monedas?

Mientras que la moneda más utilizada en México este 2026 es la de 1 peso, según datos recabados hasta febrero de este año, donde se detalla que hay en circulación 12,423 millones de piezas.

Se trata de la moneda de 1 Peso de la familia C que en el anverso tiene el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos" formando un semicírculo, mientras que en el reverso aparecen distintos símbolos: En la parte central a la izquierda el símbolo de pesos ($), a la derecha le sigue el valor "1", y en el campo superior al centro el año de acuñación. Como motivo principal aparece una estilización del anillo de resplandor de la Piedra del Sol.

La moneda de un peso está compuesta por una aleación de bronce con aluminio, y desde diciembre de 2025 su composición es cero recubierto de bronce. Mientras que el anillo perimétrico de la moneda, es una aleación de acero inoxidable.

Historia Relacionada: Banxico Activa "Plan Billetes" tras Afectaciones por Lluvias: ¿Qué Es y en Qué Zonas Aplica?

Video: ¿Cuáles son los Billetes más Falsificados en México? Así Puedes Identificarlos

¿Cuánto dinero hay en circulación en 2026?

Tal como te dimos a conocer en N+, Banxico también ha dado cifras del monto total de efectivo en circulación hasta febrero de 2026, cantidad que asciende a billones de pesos, considerando monedas y billetes.

Por lo que a continuación, te detallamos el número de ejemplares que hay por cada una de las denominaciones vigentes:

Moneda de 1 peso: 12,423 millones de piezas

Moneda de 2 pesos: 4,313 millones de piezas

Moneda de 5 pesos: 4,975 millones de piezas

Moneda de 10 pesos: 3,744 millones de pesos

Billete de 20 pesos: 977 millones de piezas

Billete de 50 pesos: 1,081 millones de piezas

Billete de 100 pesos: 1,163 millones de piezas

Billete de 200 pesos: 1,299 millones de piezas

Billete de 500 pesos: 4,886 millones de piezas

Billete de 1,000 pesos: 4,695 millones de piezas

Toma en cuenta que el efectivo en circulación incluye el dinero que las personas traen consigo, así como el que se encuentra en cajas de bancos y comercios.

Historias Recomendadas