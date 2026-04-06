Así Respondió Belinda a Imágenes Suyas Creadas con IA Donde Aparece con Pistolas y Billetes

¿Belinda posando con fajos de billetes? Así eran las imágenes hechas con inteligencia artificial que estuvieron circulando por internet en días recientes.

Ahora, la cantante y actriz, retomó la conversación al reaccionar a esta serie de imágenes generadas con inteligencia artificial donde aparece portando armas y rodeada de fajos de dinero, una representación que no tiene nada que ver con su imagen pública.

Las fotografías comenzaron a circular en Instagram y X, mostrando a la artista en escenarios de lujo extremo, con accesorios llamativos y una estética que muchos usuarios calificaron como “buchona”.

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Su reacción: entre humor e incomodidad

Belinda decidió compartir las imágenes en sus historias de Instagram, donde reaccionó con sorpresa, ironía y un poco de incomodidad.

“Díganme nada más que parezco yo… me sacan como de buchona. Mira cuántos billetes me ponen, ¿por qué hacen esto? No entiendo”, expresó mientras revisaba los montajes.

En videos difundidos en redes, la intérprete también cuestionó el uso de su imagen sin autorización y dejó entrever que, aunque le causó risa, el tema no le es indiferente.

Pero Belinda no es la única celebridad que ha sido víctima de este uso de la IA. Hay una tendencia creciente en la que celebridades son “recreadas” mediante IA en contextos inexistentes, abriendo nuevamente el debate sobre la desinformación y el uso de la imagen sin consentimiento.

Hasta el momento, Belinda no ha anunciado acciones legales ni un posicionamiento formal más allá de su reacción en redes sociales.

Sin embargo, el tema vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de una tecnología que, aunque muchas veces se usa con fines virales o humorísticos, también puede afectar la percepción pública de figuras reconocidas.

Mientras tanto, la artista continúa enfocada en sus proyectos profesionales, entre ellos nuevas grabaciones musicales y la serie Carlota, que se está grabando en España.

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