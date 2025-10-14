¿Puedo Seguir Usando Billetes de 20 Pesos? Esto Dice DOF ante Retiro de Circulación de Serie F

El Banco de México (Banxico) inició con el retiro de circulación lde os billetes de la denominación de 20 pesos de la serie F. Te decimos si puedes seguir usándolos.

Al respecto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos a seguir para el retiro de circulación de dichos billetes.

El Banco de México ordenó sacar de circulación el billete de 20 pesos de la Familia F, con la efigie de Benito Juárez. #Despierta con @campossuarez | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/VH8MLyf4fT — NMás (@nmas) October 14, 2025

Por lo que desde el pasado 10 de octubre, las instituciones de crédito del país tienen la obligación de abstenerse de poner a disposición del público los billetes mencionados, y proceder a depositarlos en el Banco Central o en sus corresponsales, clasificándolos como "Billetes en Proceso de Retiro y/o Desmonetizados" .

Noticia relacionada: Banxico Lanza Nuevos Billetes Conmemorativos por sus 100 Años: ¿Cómo Son y Dónde Conseguirlos?

¿Puedo seguir usando los billetes de 20 pesos?

El Banco de México indicó que los billetes de la denominación de veinte pesos, tipo F (clave 308) conservarán su valor, por lo que serán aceptados invariablemente por las instituciones de crédito.

El billete de 20 pesos está fabricado en polímero, mide 120 x 66 milímetros, y tiene como motivo principal de su anverso la efigie de Benito Juárez (1806 - 1872), quien en 1858 asumió la presidencia de la República y al año siguiente expidió las Leyes de Reforma con apoyo de los liberales radicales.

La efigie de Benito Juárez está acompañada de una viñeta compuesta por una balanza en primer plano, que simboliza el equilibrio y la justicia, y un libro que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859.

Al reverso, el elemento principal es una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán, ubicada en el estado de Oaxaca y nominada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar