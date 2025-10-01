Estalla Huelga en el Nacional Monte de Piedad; ¿Qué Pasará con los Objetos Empeñados?

El primer minuto de este miércoles 1 de octubre de 2025, estalló la huelga en el Nacional Monte de Piedad.

Ante esta situación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hizo un llamado al diálogo.

También reiteró su disposición a colaborar con ambas partes, para encontrar una solución a este conflicto, respetando los derechos de los trabajadores.

En redes sociales, el Nacional Monte de Piedad, informó que el servicio está suspendido temporalmente.

Invitó a sus clientes a estar pendientes de la reactivación de sus servicios.

¿Qué pasará con los objetos empeñados en el Nacional Monte de Piedad?

El Nacional Monte de Piedad aclaró a quienes han llevado objetos a empeñar, que los bienes se encuentran inventariados, asegurados y custodiados para garantizar que nada les suceda.

Pagos

Precisó que los pagos se pueden realizar a través de medios alternos como: Mi Monte App o Web y en caso de querer realizar el pago de desempeño, el artículo se resguardará hasta el restablecimiento del servicio, sin cobro de comisión por almacenaje.

Beneficios

Adicionalmente informó de algunos beneficios ante la interrupción temporal del servicio como:

Extender la fecha de pago.

Un refrendo adicional.

Condonación de comisiones por pago en tiendas de conveniencia y banco.

