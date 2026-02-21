EUA no Sería lo Mismo Sin el Trabajo de los Mexicanos, Asegura Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que su gobierno defenderá “siempre” la soberanía y la independencia del país, así como los derechos de las y los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos. Sus declaraciones se dieron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una nueva política arancelaria de alcance global, la cual ha generado preocupación en los mercados internacionales y entre diversos socios comerciales.

Durante un mensaje público, la mandataria subrayó que México mantendrá una postura firme, responsable y estratégica frente a cualquier medida que pudiera afectar la economía nacional o a las comunidades mexicanas en el exterior. “Nuestra prioridad es proteger a México y a nuestra gente, dentro y fuera del país. Actuaremos con diálogo, pero con dignidad y soberanía”, afirmó.

En su segundo día de gira por el estado de Coahuila, Sheinbaum destacó la relevancia de las y los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, al señalar que su aportación ha sido fundamental para el desarrollo económico de ambas naciones.

“Que se oiga bien y que se oiga claro: Estados Unidos no sería lo que es hoy sin el trabajo de los mexicanos del otro lado de la frontera. Son héroes y heroínas”, expresó.

Sheinbaum seguirá impulsando la relación bilateral

La presidenta enfatizó que su administración seguirá impulsando una relación bilateral basada en el respeto mutuo, la cooperación y el entendimiento, sin renunciar a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Asimismo, informó que el gobierno federal analizará a detalle el impacto de la nueva política arancelaria anunciada por Washington y, de ser necesario, evaluará medidas para proteger a los sectores productivos del país.

En materia migratoria, Sheinbaum aseguró que México no dejará solos a sus connacionales. Indicó que se reforzará la red consular para brindar asesoría legal y acompañamiento a quienes pudieran verse afectados por cambios en la política económica o migratoria estadounidense.

Hizo un llamado a la unidad nacional ante el escenario internacional y reiteró que México actuará con cabeza fría, firmeza y estrategia para defender sus intereses, privilegiando siempre el bienestar del pueblo mexicano y la estabilidad económica del país.

