¿Cómo y Dónde Hacer el Examen Diagnóstico de Inglés UNAM 2024? Fecha Límite para Contestar

La espera terminó. Este jueves 18 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados de ingreso de la convocatoria 2024 y uno de los siguientes pasos en el proceso es contestar el examen diagnóstico de inglés y la hoja de datos estadísticos, requisitos indispensables para hacer tu inscripción a licenciatura. Te decimos cómo hacerlo a continuación.

Este día miles de estudiantes a lo largo y ancho de México ya pudieron checar los resultados del examen de ingreso a la UNAM 2024, el cual se llevó a cabo del 18 de mayo al 2 de junio pasado, según el cronograma de la convocatoria oficial para ingresar a las licenciaturas tanto del Sistema Escolarizado como del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades abierta y a distancia.

Tras la difusión de los resultados de la UNAM por parte de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), el siguiente paso en las fechas clave del proceso de admisión es entrar al portal universitario llamado "TU SITIO" y contestar el examen de diagnóstico de inglés, así como la hoja de datos estadísticos, en caso de no haberlo hecho previamente.

Hacer esto hará posible que obtengas el diagnóstico con los resultados de tu examen divididos por materia y área.

DGAE UNAM: ¿Cómo contestar el examen diagnóstico de inglés y para qué sirve?

Es importante mencionar, de acuerdo con el cronograma para Licenciatura 2024, que la hoja de datos estadísticos debió de haber sido llenada a más tardar el 1 de mayo, pero está disponible una vez más hasta el 21 de julio, ya que el cumplimiento de este requisito es indispensable para las inscripciones.

Vale la pena detallar que contestar el examen diagnóstico de inglés y la hoja de datos estadísticos hacen posible que tengas acceso al diagnóstico de los resultados de ingreso, pero su importancia es tal que si no cumples con estos dos requisitos, no podrás inscribirte aunque hayas sido aceptado. En una nota previa te aclaramos la la duda sobre si hay segunda vuelta en la UNAM 2024 y cómo solicitar una revisión de tu examen si no fuiste aceptado.

Ahora bien, respecto al diagnóstico del examen de la UNAM 2024, cabe destacar que su consulta estará disponible solo unos cuantos días. Toma nota de los siguientes datos y fechas:

El examen diagnóstico de la UNAM 2024 sirve para saber el número de aciertos obtenidos por materia

Estará disponible para su consulta del 18 de julio hasta las 23:59 horas del 21 de julio

Sólo lo podrán consultar los aspirantes seleccionados por la UNAM

Se contesta en el siguiente link: TU SITIO

¿Habrá prórroga para el examen diagnóstico de inglés de la UNAM?

Dicho lo anterior, cabe destacar que el sistema para contestar en TU SITIO tanto el examen diagóstico de inglés de la UNAM, como la hoja de datos estadísticos, estará disponible también hasta las 23:59 horas del 21 de julio.

Recuerda que, entonces, el 21 de julio es el día límite para contestar el examen diagnóstico de inglés, de lo contrario no podrás inscribirte, ya que no habrá prórroga, según informó la DGAE-UNAM en las recomendaciones por los resultados de la convocatoria.