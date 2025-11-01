Tren con Combustible Descarrila y Explota en Tepetitlán, Hidalgo

La mañana de este sábado 1 de noviembre se registró el descarrilamiento de un tren que transportaba combustible, lo que provocó la explosión de uno de sus vagones en la comunidad de La Loma en Tepetitlán, Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente generó una gran columna de humo visible desde varios municipios aledaños, lo que alertó a pobladores y autoridades. Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de emergencia se trasladaron al lugar para controlar el incendio y evaluar los daños ocasionados por la explosión.

Hasta el momento, no se han confirmado personas heridas o fallecidas. Sin embargo, las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse alejada del sitio, debido al riesgo que representa la presencia de materiales inflamables y posibles fugas.

Se informó que los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en sofocar el fuego y enfriar los vagones restantes para evitar nuevas detonaciones. Una vez controlada la situación, se llevará a cabo la inspección del perímetro para determinar las causas del accidente y el impacto ambiental que pudiera derivarse del derrame de combustible.

Información en desarrollo...