Extinción de Financiera Rural, para Impedir Corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero ya estaba “dañada” desde que él llegó al gobierno, por lo que la decisión de extinguirla es para evitar la corrupción.

Ayer, el mandatario nacional envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para cerrar la Financiera Rural con la finalidad de eficientar los recursos públicos para el sector y entregarlos sin intermediarios a las personas beneficiarias.

Video: AMLO Envía Iniciativa para Extinguir Financiera Nacional de Desarrollo Durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes, aprovechó para explicar que se tomó esa decisión porque el gobierno no quiere que se permita o se de pie a la corrupción, y porque “no queremos intermediarios, influyentismo, corrupción, carteras vencidas y rescates”.

La Financiera Rural ya estaba dañada desde que llegamos, les daban créditos a organizaciones vinculadas a partidos, y queremos cerrar la puerta a todas esas tentaciones.

López Obrador afirmó que se está apoyando a los productores de otra forma. Explicó que se establecerán precios de garantía de los productos, se entregará fertilizante de forma gratuita, se darán apoyos directos en efectivo y los créditos serán otorgados por la Financiera para el Bienestar.

Se decidió su cancelación porque se está apoyando a los productores de otra forma y no queremos que se permita o se de pie a la corrupción, lo que sucedía anteriormente, desde Banrural que era 'Bandidal'.

Sobre el establecimiento de los precios de garantía, el titular del Ejecutivo explicó que, al fijar el precio de productos como el frijol o el maíz, los productores se animan a sembrar e invertir, “porque si no, no ve compensado su esfuerzo, no saca ni lo que invierte”.

Al respecto, comentó que se comprará un millón de toneladas de maíz en Sinaloa, con un precio de garantía de alrededor de siete pesos por kilo.

"Los apoyos al campo no solo van a seguir, sino que son más que antes, para que quede claro", añadió.

