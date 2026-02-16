Frente Frío 36 y Vaguada Polar Se Aproximan a México: Mapa de Estados Que Afectarán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se aproxima el frente frío número 36, el cual interactuará con una vaguada polar, lo que provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias y la posible caída de nieve en diversas regiones del país.

De acuerdo con el organismo, durante el transcurso del jueves 19 de febrero, este sistema frontal se desplazará sobre los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. Durante su recorrido, el frente frío se asociará con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, así como lluvias y chubascos en dichas entidades.

Asimismo, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California durante la mañana, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Para el viernes, el frente frío número 36 se extenderá sobre el norte del territorio nacional y continuará interactuando con la vaguada polar y la corriente en chorro subtropical. Esta combinación generará rachas fuertes a muy fuertes de viento, además de un nuevo descenso de temperatura en el noroeste y norte del país.

Alergias Que Incrementan con los Frentes Fríos

Clima para el Jueves 19 de febrero: ¿dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Frente frío 36 se aproxima a México. Foto: Conagua

¿Dónde caerá nieve?

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: sierras de Baja California.

¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos: Baja California.

Lluvias aisladas: Sonora, Oaxaca y Chiapas.

Historias recomendadas: