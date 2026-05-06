Frente Frío 49 Se Estacionará en México; Provocará Lluvias Fuertes en Estos Estados | Lista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 49 se extenderá este jueves 7 de mayo de 2026 sobre el noreste de México con características de estacionario, lo que provocará lluvias, fuertes vientos y posibles afectaciones en al menos 22 entidades del país.

De acuerdo con el organismo, el frente frío interactuará con un canal de baja presión ubicado sobre el oriente y sureste del territorio nacional, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Las autoridades meteorológicas prevén lluvias puntuales intensas principalmente en Nuevo León y Tamaulipas, además de precipitaciones relevantes en estados del centro, oriente y sureste del país. También se esperan rachas muy fuertes de viento en diversas regiones.

El SMN detalló que para el viernes 8 de mayo el frente frío 49 permanecerá estacionario sobre el noreste del territorio nacional y continuará interactuando con un canal de baja presión, manteniendo condiciones para lluvias fuertes y vientos intensos en gran parte del país.

Alergias Que Incrementan con los Frentes Fríos

Asimismo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerá el noroeste y norte de México. Este fenómeno, asociado con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerá rachas fuertes de viento en esas regiones.

El organismo advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Clima para el jueves 7 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Coahuila (este y noreste) y San Luís Potosí (norte y centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Estado de México (noreste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos: Guanajuato y Ciudad de México.

Lluvias aisladas: Sonora, Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

Clima para el viernes 8 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Hidalgo (norte y este), Estado de México (noreste) y Tlaxcala (norte y este).

Intervalos de chubascos: Chihuahua, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tabasco.

Lluvias aisladas: Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Morelos y Quintana Roo.

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