Frente Frío 50 Frenará el Calor con Temperaturas de Hasta -5 Grados en 10 Estados de México
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La masa de aire frío mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío 50, en interacción con una masa de aire frío, provocará un descenso en las temperaturas con mínimas de hasta -5 grados Celsius en al menos 10 estados del país.
Además del ambiente frío, el sistema ocasionará lluvias y chubascos en el oriente, sureste y la península de Yucatán, con precipitaciones puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.
La masa de aire frío mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional.
El SMN prevé que el jueves 14 de mayo el Frente Frío 50 deje de afectar a México, por lo que se espera un aumento gradual en las temperaturas durante el resto de la semana en gran parte del país.
Clima para el miércoles 13 de mayo: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Clima para el jueves 14 de mayo: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
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