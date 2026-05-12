Frente Frío 50 Frenará el Calor con Temperaturas de Hasta -5 Grados en 10 Estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío 50, en interacción con una masa de aire frío, provocará un descenso en las temperaturas con mínimas de hasta -5 grados Celsius en al menos 10 estados del país.

Además del ambiente frío, el sistema ocasionará lluvias y chubascos en el oriente, sureste y la península de Yucatán, con precipitaciones puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

La masa de aire frío mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional.

El SMN prevé que el jueves 14 de mayo el Frente Frío 50 deje de afectar a México, por lo que se espera un aumento gradual en las temperaturas durante el resto de la semana en gran parte del país.

Alergias Que Incrementan con los Frentes Fríos

Clima para el miércoles 13 de mayo: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Clima para el jueves 14 de mayo: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

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