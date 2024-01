Gobierno de México Ofrece Disculpa Pública por Muerte de Bebé Ismael

El gobierno de México ofreció una disculpa pública por la muerte del niño Ismael Mondragón Molina, ocurrida el 15 de diciembre de 2004 a causa de una negligencia médica en el Hospital Infantil del estado de Sonora.

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación indicó:

Edgar Mondragón Zamora, padre del niño Ismael, lamentó que esta disculpa pública se diera cuando aún no se ha hecho justicia en el caso de su hijo.

Si el estado de derecho realmente se respetara podríamos garantizar que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos fueran reparadas integralmente sin la necesidad de estar promoviendo amparo tras amparo, este caso aún no ha terminado, no sé de qué se están disculpando

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, aclaró que esta disculpa pública ofrecida por un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no exime a los responsables de estos hechos de una justicia penal.

La disculpa pública que se da el día de hoy aquí es un paso más en el proceso de justicia de verdad y de no reparación pero que no extingue otras rutas y otros caminos que la familia ha expresado y que ha planteado, sabemos que aún tienen demandas y que exigen que no haya impunidad en el seguimiento de la responsabilidad administrativa o penal que pudiera derivar, esta disculpa pública no excluye a ninguna persona que haya tenido una participación y que tenga responsabilidad en este asunto