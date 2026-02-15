¿Qué Pasó en Namiquipa, Chihuahua? Esto Fue lo que Encontró el Ejército Mexicano

Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y policía estatal de Chihuahua aseguraron un arsenal en el municipio de Namiquipa.

De acuerdo con un comunicado difundido por autoridades, durante un patrullaje de vigilancia en la zona incautaron 21 armas de fuego, 19 largas y dos cortas, un lanzagranadas, ocho granadas, 128 cargadores, 5 mil 839 cartuchos, 16 vehículos y equipo táctico.

Las autoridades detallaron que lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, colaborando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad chihuahuense.

“De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población”, se lee en el mensaje a medios.

No se reportaron detenidos por este decomiso de arsenal en el municipio de Namiquipa, Chihuahua.

