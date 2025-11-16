¿Habrá Marcha de los Maestros de la CNTE Este Lunes 17 de Noviembre? Esto Sabemos

La expectativa sobre una posible nueva movilización magisterial vuelve a encenderse este lunes, luego de que la CNTE concluyera su plantón y diversas protestas en varios estados del país. Aunque el retiro de los contingentes podría parecer un cierre temporal de su jornada, lo cierto es que el movimiento dejó claro que su estrategia sigue en curso y que la pausa no implica renuncia a la presión.

Bloqueos, Protestas y Toma de Casetas Hoy: Este Es el Saldo las Marchas de la CNTE en el País

Durante dos días, miles de docentes de distintas secciones sindicales ocuparon las inmediaciones de la Cámara de Diputados, instalaron un campamento improvisado frente al recinto y reforzaron su presencia con tomas de casetas donde permitieron el paso libre. Las demandas no son nuevas, pero sí reiteradas con firmeza: abrogación total de la reforma educativa, basificación para trabajadores eventuales y mejoras en las condiciones laborales.

Próximos a definirse

Tras la retirada del plantón, la dirigencia de la CNTE subrayó que el repliegue es únicamente una maniobra para reorganizar fuerzas. De hecho, señalaron que el 22 de noviembre será la fecha clave en la que una asamblea nacional definirá si las siguientes acciones serán un paro de 72 horas o incluso un paro indefinido.

Mientras tanto, el magisterio disidente insiste en que no dará marcha atrás hasta obtener respuestas reales.

Así Fue el Segundo Día de Movilizaciones de la CNTE con Marchas y Toma de Casetas

Entre sus exigencias centrales están la reinstalación de la Mesa Nacional de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y la revisión de temas estructurales como la Ley del ISSSTE 2007, los presupuestos para educación y salud, y la justicia laboral para el sector.

Por ahora, el panorama para este lunes 17 de noviembre no contempla una nueva marcha inmediata, aunque el clima de tensión y expectativa se mantiene: la CNTE no descarta reactivar protestas en cualquier momento si no percibe avances en sus peticiones.

