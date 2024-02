Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, sigue bajo custodia de Estados Unidos, informó ese gobierno al canciller Marcelo Ebrard, aunque dijo que la embajada no le dio más detalles sobre su estatus.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo en entrevista a medios, durante un evento en Tijuana, que la Embajada de EUA le había informado que la Barbie no ha sido liberado.

“Todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué es lo que sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no, eso fue hoy temprano”, explicó Ebrard Casaubón.

Valdez Villareal purgaba una condena de 49 años en la Penitenciaría Federal de Coleman II, en el condado de Sumter, Florida, Estados Unidos.

Este lunes se dio a conocer que, de acuerdo al sistema penitenciario de EUA, la Barbie ya no estaba bajo su custodia, aunque no se sabía tampoco por qué había cambiado su estatus.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia mañanera que no se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no.

“Esto se dio a conocer ayer, por el periódico Milenio, quién sabe cuál es la fuente, desde luego debe ser una agencia estadounidense porque ni modo que esté buscando en la lista de todos los presos si están o no están”, comentó.

López Obrador expresó que “alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información, pero también hay que ver si es cierto, porque se está pidiendo información ya lo está haciendo Secretaría de Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública, hoy se va a saber si no está preso hay que ver qué y cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años aquí en el país”.

Por ello, pidió esperar: “No nos adelantemos, vamos a esperarnos para ver qué está sucediendo”, dijo.

La aparente liberación de la Barbie coincide con los trabajos preparatorios para el inicio del proceso judicial del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, programado para el próximo 9 de enero en una corte de Brooklyn, Nueva York.

¿Quién es Edgar Valdez Villarreal, 'La Barbie' y de qué se le acusa?

Valdez Villarreal, nacido en Laredo, Texas, en 1973, fue detenido el 30 de agosto de 2010 en Huixquilucan, Estado de México y acusado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado, informó en su momento la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En octubre de 2015, autoridades mexicanas extraditaron a Valdez Villarreal, quien era reclamado por la Corte Federal de Distrito del Este de Louisiana por narcotráfico y lavado de dinero, informó Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia mexicana por su probable implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, conocido como el Barbas, en diciembre de 2009, la Barbie se convirtió en uno de los principales candidatos a liderar el cartel de los Beltrán Leyva, uno de los más poderosos del país.

La Barbie formó parte de un grupo de criminales extraditados hacia los Estados Unidos, entre los que se encontraba Carlos Montemayor, suegro de Valdez Villarreal, conocido también como Alejandro García.

¿La Barbie será testigo protegido?

Para el autor del Libro García Luna: El Señor de la Muerte, Francisco Cruz Jiménez este anuncio podría significar que le dieron el papel de testigo protegido, “toda vez que estamos a semanas de que inicie el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York”, dijo en entrevista para N+.

Según Cruz Jiménez, Valdez Villarreal, conoce bien las negociaciones entre el cártel de los Beltrán Leyva y García Luna para que aquellos “tomaran el control absoluto de Acapulco y Zihuatanejo”, conoce además toda la red de corrupción del exfuncionario, incluyendo a sus informantes y personas involucradas con expresidentes.

Según el autor, la Barbie también tendría conocimiento de cómo se dieron las negociaciones para que García Luna y exfuncionarios de la Policía Federal Preventiva entregaran al Cártel de Sinaloa informes sobre los agentes de la DEA en México.

“Al mismo tiempo que recibía favores de García Luna, la Barbie era informante de la DEA y del FBI”, afirma Cruz Jiménez.

Cabe destacar que Genaro García Luna, fue detenido a principios de diciembre de 2019 en Estados Unidos y acusado de ayudar al cártel de Sinaloa a "operar con impunidad" a cambio de millonarios sobornos, según informó el fiscal del distrito este de Nueva York, Richard Donoghue.

Con información de Raúl Martiarena