¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 28 de Mayo las Garitas de Tijuana

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 28 de mayo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
Línea normal (autos): 1 horas 20 minutos | 5 líneas abiertas
Sentri (autos): 15 minutos | 15 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 20 minutos | 5 líneas
Peatonal Normal: 50 minutos | 20 líneas
Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
Tiempos en Garita de Otay
Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG