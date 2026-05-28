¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 28 de Mayo las Garitas de Tijuana

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 28 de mayo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

Línea normal (autos): 1 horas 20 minutos | 5 líneas abiertas

Sentri (autos): 15 minutos | 15 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 20 minutos | 5 líneas

Peatonal Normal: 50 minutos | 20 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

Peatonal normal: 1 hora| 4 líneas

Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas

Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas

Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

APG