¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 28 de Mayo las Garitas de Tijuana

Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 28 de mayo

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

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¿Planeas cruzar por las Garitas de Tijuana hoy? Los tiempos de espera varían: San Ysidro hasta 1h 20m, El Chaparral 1h. Consulta reportes en vivo y planifica tu cruce.

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