¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 28 de Mayo 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 28 de mayo

Garitas Línea MexicaliFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Atención conductores: Garita Nuevo Mexicali tiene 30 min de espera en carril normal. Usa SENTRI para cruzar en 15 min. Mantente informado en tiempo real.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+